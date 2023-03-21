Первый аккумуляторный внедорожник MINI появится на рынке в этом году

Новый MINI Countryman, который теперь стилизован под электрический кроссовер, должен быть запущен в производство на заводе в Лейпциге в конце 2023 года. Также будут версии с бензиновым двигателем, сообщает Mini, публикуя первые официальные фотографии прототипа.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Это будет первый случай, когда BMW производит автомобиль Mini в Лейпциге, включая кузов и некоторые детали трансмиссии. К 2024 году на том же месте планируется построить новую промышленную площадку площадью 150 000 квадратных метров, которая, как ожидается, будет стоить компании около 800 миллионов евро инвестиций.