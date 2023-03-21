Первый аккумуляторный внедорожник MINI появится на рынке в этом году

Новый MINI Countryman, который теперь стилизован под электрический кроссовер, должен быть запущен в производство на заводе в Лейпциге в конце 2023 года. Также будут версии с бензиновым двигателем, сообщает Mini, публикуя первые официальные фотографии прототипа.
Это будет первый случай, когда BMW производит автомобиль Mini в Лейпциге, включая кузов и некоторые детали трансмиссии. К 2024 году на том же месте планируется построить новую промышленную площадку площадью 150 000 квадратных метров, которая, как ожидается, будет стоить компании около 800 миллионов евро инвестиций.
Скорее всего, полностью электрический Countryman будет использовать ту же трансмиссию, что и BMW iX1, показанный на видео ниже. Пара двигателей, объединяющих усилия для 313 л.с. и 494 Нм крутящего момента, разгоняет iX1 до 100 км/ч за 5,7 секунды.