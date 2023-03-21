Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Первый аккумуляторный внедорожник MINI появится на рынке в этом году

ПроКроссовер.ру

Новый MINI Countryman, который теперь стилизован под электрический кроссовер, должен быть запущен в производство на заводе в Лейпциге в конце 2023 года. Также будут версии с бензиновым двигателем, сообщает Mini, публикуя первые официальные фотографии прототипа.

Первый аккумуляторный внедорожник MINI появится на рынке в этом году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Это будет первый случай, когда BMW производит автомобиль Mini в Лейпциге, включая кузов и некоторые детали трансмиссии. К 2024 году на том же месте планируется построить новую промышленную площадку площадью 150 000 квадратных метров, которая, как ожидается, будет стоить компании около 800 миллионов евро инвестиций.

Скорее всего, полностью электрический Countryman будет использовать ту же трансмиссию, что и BMW iX1, показанный на видео ниже. Пара двигателей, объединяющих усилия для 313 л.с. и 494 Нм крутящего момента, разгоняет iX1 до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Автоновости,Mini Countryman,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий