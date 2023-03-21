"Буханка" вдохновила создателей видеоигры Atomic Heart

Atomic Heart — видеоигра, в которой действие проходит в альтернативном СССР. Игра доступна на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК. Официально поиграть в Atomic Heart в СНГ можно только на ПК на площадке VK Play. Во вселенной игры роботы ВОВ-А (Вовчики) предназначены для помощи ученым в проведении опытов и анализов в лабораториях научных предприятий.