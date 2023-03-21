"Буханка" вдохновила создателей видеоигры Atomic Heart

В ходе разработки видеоигры Atomic Heart при создании роботов Вовчиков дизайнеры ориентировались на внешний вид УАЗ-452 («Буханка»). Об этом рассказал руководитель разработки игры Роберт Багратуни в Telegram-канале.
Иностранный пользователь форума Reddit спросил, действительно ли дизайн усатых роботов Вовчиков был вдохновлен автомобилем УАЗ-452, на что Багратуни ответил утвердительно.
Atomic Heart — видеоигра, в которой действие проходит в альтернативном СССР. Игра доступна на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК. Официально поиграть в Atomic Heart в СНГ можно только на ПК на площадке VK Play. Во вселенной игры роботы ВОВ-А (Вовчики) предназначены для помощи ученым в проведении опытов и анализов в лабораториях научных предприятий.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины потребовал от Valve, Sony и Microsoft запретить продажи Atomic Heart.