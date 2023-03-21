Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Создатель Atomic Heart: дизайн Вовчиков основан на УАЗ-452

Газета.Ru

В ходе разработки видеоигры Atomic Heart при создании роботов Вовчиков дизайнеры ориентировались на внешний вид УАЗ-452 («Буханка»). Об этом рассказал руководитель разработки игры Роберт Багратуни в Telegram-канале.

"Буханка" вдохновила создателей видеоигры Atomic Heart
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Иностранный пользователь форума Reddit спросил, действительно ли дизайн усатых роботов Вовчиков был вдохновлен автомобилем УАЗ-452, на что Багратуни ответил утвердительно.

Atomic Heart — видеоигра, в которой действие проходит в альтернативном СССР. Игра доступна на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК. Официально поиграть в Atomic Heart в СНГ можно только на ПК на площадке VK Play. Во вселенной игры роботы ВОВ-А (Вовчики) предназначены для помощи ученым в проведении опытов и анализов в лабораториях научных предприятий.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины потребовал от Valve, Sony и Microsoft запретить продажи Atomic Heart.

Автоновости,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий