Renault может вернуться в Россию через КНР

Завод "Москвич" может обрести технологического партнера из Китая - компанию JMEV, утверждают источники "Китайских автомобилей" из Поднебесной.
Издание отмечает, что это совместное предприятие Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. И если сотрудничество действительно состоится, то французская компания, по сути, вернется на завод, откуда она ушла в 2022 году.
Сейчас в Москву уже привезли несколько экземпляров седана JMEV GSE / Yi для осуществления проекта.
Renault приняла решение покинуть российский рынок в мае 2022 года. Компания продала свои активы АО "АвтоВАЗ" Минпромторгу и НАМИ с возможностью обратного выкупа в течение шести лет, московский завод был передан на баланс Москвы на безвозмездной основе.
Вместо Renault ремонтом и гарантийным обслуживанием ранее проданных машин поручено заниматься АвтоВАЗу. Из-за прекращения работы в России убыток французской компании составил 2,3 млрд евро.