Renault может вернуться в Россию через КНР

Завод "Москвич" может обрести технологического партнера из Китая - компанию JMEV, утверждают источники "Китайских автомобилей" из Поднебесной.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Издание отмечает, что это совместное предприятие Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. И если сотрудничество действительно состоится, то французская компания, по сути, вернется на завод, откуда она ушла в 2022 году.

Сейчас в Москву уже привезли несколько экземпляров седана JMEV GSE / Yi для осуществления проекта.

Renault приняла решение покинуть российский рынок в мае 2022 года. Компания продала свои активы АО "АвтоВАЗ" Минпромторгу и НАМИ с возможностью обратного выкупа в течение шести лет, московский завод был передан на баланс Москвы на безвозмездной основе.