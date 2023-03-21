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1 час назад

"Китайские автомобили": Renault может вернуться в Россию через КНР

Российская Газета

Завод "Москвич" может обрести технологического партнера из Китая - компанию JMEV, утверждают источники "Китайских автомобилей" из Поднебесной.

Renault может вернуться в Россию через КНР
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Издание отмечает, что это совместное предприятие Jiangling Motors Corporation Group, Китайской корпорации сельхозразвития и группы Renault. И если сотрудничество действительно состоится, то французская компания, по сути, вернется на завод, откуда она ушла в 2022 году.

Сейчас в Москву уже привезли несколько экземпляров седана JMEV GSE / Yi для осуществления проекта.

Renault приняла решение покинуть российский рынок в мае 2022 года. Компания продала свои активы АО "АвтоВАЗ" Минпромторгу и НАМИ с возможностью обратного выкупа в течение шести лет, московский завод был передан на баланс Москвы на безвозмездной основе.

Вместо Renault ремонтом и гарантийным обслуживанием ранее проданных машин поручено заниматься АвтоВАЗу. Из-за прекращения работы в России убыток французской компании составил 2,3 млрд евро.

Автоновости,Renault,Минпромторг,Автоваз,
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