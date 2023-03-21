"Яндекс Погода" запустила прогноз для автомобилистов

Сервис "Яндекс Погода" запустил новый прогноз погоды для автомобилистов "На дороге". Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
"Новый прогноз "Яндекс Погоды" "На дороге" поможет автомобилистам заранее запланировать, когда нужно поменять резину или заехать на мойку благодаря специальным подсказкам", - сказано в сообщении.
Теперь автомобилистам будут доступны такие показатели как сила ветра, видимость на дороге и состояние дорожного покрытия, также сервис сообщит о дожде или сильном снегопаде, чтобы автолюбители смогли оценить, придется ли расчистить машину от сугробов. Все данные о погоде, согласно сообщению, доступны по часам в приложении "Яндекс с Алисой" и в версии сервиса для компьютера. "Помимо собственного прогноза погоды, основанного на технологии "Метеум", "Яндекс Погода" показывает и степень загруженности дорог", - отмечается в сообщении.