Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

В России снизили цены на новые Kia Mohave

Никита Бородкин

Российские дилеры снизили цены на ввозимые по схеме параллельного импорта автомобили Kia Mohave. Как сообщает Autonews.ru, ценник упал с 6,76 млн рублей до 5,1 млн рублей — на 1,66 млн рублей.

Обновленный внедорожник впервые появился в российских автоцентрах в январе 2023 года. Сейчас Kia Mohave предлагается к покупке с шестицилиндровым турбодизелем объемом 3 л. Мощность двигателя — 249 л.с. В паре к нему идет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Время разгона до 100 км/ч составляет 8,7 секунд, максимальная скорость — 190 км/ч.

Автомобиль также оснащен системой помощи при торможении, антипробуксовочной системой, набором функций для помощи при спуске, контролем слепых зон, электрической регулировкой передних сидений, двузонным климат контролем, круиз-контролем, датчиками давления в шинах, запуском мотора с кнопки и другим функциями.

Новые "Москвичи" начали продавать со скидками

Старшие версии также получили цифровую приборную панель, проекционный дисплей и функцию памяти водительского кресла, однако в остальном они идентичны базовой модели.

Автоновости,Видео,Kia Mohave,Kia,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий