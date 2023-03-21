В России снизили цены на новые Kia Mohave

Российские дилеры снизили цены на ввозимые по схеме параллельного импорта автомобили Kia Mohave. Как сообщает Autonews.ru, ценник упал с 6,76 млн рублей до 5,1 млн рублей — на 1,66 млн рублей.

Обновленный внедорожник впервые появился в российских автоцентрах в январе 2023 года. Сейчас Kia Mohave предлагается к покупке с шестицилиндровым турбодизелем объемом 3 л. Мощность двигателя — 249 л.с. В паре к нему идет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Время разгона до 100 км/ч составляет 8,7 секунд, максимальная скорость — 190 км/ч.

Автомобиль также оснащен системой помощи при торможении, антипробуксовочной системой, набором функций для помощи при спуске, контролем слепых зон, электрической регулировкой передних сидений, двузонным климат контролем, круиз-контролем, датчиками давления в шинах, запуском мотора с кнопки и другим функциями.