Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
49 минут назад

Пикап Mitsubishi L200 2024 нового поколения показали на фото

ПроКроссовер.ру

Некоторое время назад мы рассказывали вам, что Mitsubishi проводит тесты со следующим поколением L200, и компания держит все за кадром. Ожидания очень высоки в отношении его дизайна и двигателей, которые будет поставляться с новой моделью, которая будет запущена в 2024 году .Напомним, что эта новая линейка разрабатывается совместно с новым Frontier, который будет производиться в Аргентине , поэтому есть большие шансы, что новый L200 приземлится на заводе Santa Isabel в Кордове. В интервью, которое он дал австралийскому изданию Cars Guide, генеральный директор Mistubishi Такаши Сиракава высказался в пользу.В основном это связано с большими затратами на производство полностью электрической модели, поэтому не исключается возможность поэтапного перехода на электрификацию путем запуска гибридной версии в ближайшее время.

Новое поколение Mitsubishi L200 показали на фото
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
Автоновости,Mitsubishi L200,Mitsubishi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий