Новое поколение Mitsubishi L200 показали на фото

Некоторое время назад мы рассказывали вам, что Mitsubishi проводит тесты со следующим поколением L200, и компания держит все за кадром. Ожидания очень высоки в отношении его дизайна и двигателей, которые будет поставляться с новой моделью, которая будет запущена в 2024 году .Напомним, что эта новая линейка разрабатывается совместно с новым Frontier, который будет производиться в Аргентине , поэтому есть большие шансы, что новый L200 приземлится на заводе Santa Isabel в Кордове. В интервью, которое он дал австралийскому изданию Cars Guide, генеральный директор Mistubishi Такаши Сиракава высказался в пользу.В основном это связано с большими затратами на производство полностью электрической модели, поэтому не исключается возможность поэтапного перехода на электрификацию путем запуска гибридной версии в ближайшее время.