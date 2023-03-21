Автомобилисты оценили идею штрафов за скручивание пробега

«Сказать, что у нынешних, прошлых, прежних автомобильных дилеров не скручивались пробеги, не скрывались данные от автомобилей, — нельзя. Точно также, как и у «шараш-монтажей», гаражей и частных граждан. Здесь вся цепочка в равных условиях. Если они готовы начать с себя, я готов только поприветствовать эту инициативу, потому что она будет правильная», - сказал эксперт.