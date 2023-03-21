Автомобилисты оценили идею штрафов за скручивание пробега

Автомобилисты сомневаются, что идея дилеров наказывать за скручивание пробега, будет эффективной. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его мнению, рациональное зерно в предложении дилеров, несомненно, есть, однако сначала они должны начать с себя, так как известны факты скручивания пробега и у них.
«Сказать, что у нынешних, прошлых, прежних автомобильных дилеров не скручивались пробеги, не скрывались данные от автомобилей, — нельзя. Точно также, как и у «шараш-монтажей», гаражей и частных граждан. Здесь вся цепочка в равных условиях. Если они готовы начать с себя, я готов только поприветствовать эту инициативу, потому что она будет правильная», - сказал эксперт.
Хайцеэр также дал совет покупателям, как уберечь себя от мошенников при покупке автомобиля. По его словам, обращаться лучше в квалифицированную и независимую станцию технического обслуживания. При этом он подчеркнул, что туда, где машина непосредственно покупается, лучше не обращаться. Также можно воспользоваться услугами подборщиков машин.