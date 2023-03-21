Премьера Hyundai Solaris нового поколения состоялась в Индии

Индийское подразделение Hyundai официально представило новое поколение седана Solaris — на местном рынке модель известна под именем Verna и продаётся с правосторонним расположением рулевого колеса. В остальном же автомобиль является ближайшим родственником Hyundai Solaris, производство которого для России выполнялось на заводе под Санкт-Петербургом. Новый Verna показал, каким бы мог быть российский седан следующей генерации. Главным отличием новинки стал полностью новый дизайн, выполненный в стиле современных моделей Hyundai.

Фото: Hyundai Hyundai

Подобно флагманскому седану Grandeur и минивэну Staria, бюджетная модель получила многоэтажную оптику и светящиеся полосы в передней и задней частях. Кузовные панели имеют сложные формы, изобилующие гранями и подштамповками. Новая Verna стала на 130 миллиметров длиннее, причём 70 миллиметров ушло на прирост колёсной базы, седан на 36 миллиметров шире и на 6 миллиметров выше предшественника.

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Объём багажника вырос с 480 до 528 литров. Естественно, стал просторнее и салон. В топовой версии в оснащение включена цифровая панель приборов, объединённая в общий блок с мультимедийной системой, климат-контроль с сенсорным блоком управления (он же отвечает за мультимедиа), акустическая система Bose, атмосферная подсветка салона, отделка салона искусственной кожей и другое оборудование.

Впервые для Verna предложены электронные ассистенты водителя. Заявлено до шести подушек безопасности, ABS, ESP и дисковые тормоза на всех колёсах в топовых версиях. Гамма двигателей включает в себя два бензиновых мотора 1.5 — 115-сильный атмосферный 1.5 MPI с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором IVT и 160-сильный турбомотор 1.5 T-GDI с аналогичной «механикой» или 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.