Премьера Hyundai Solaris нового поколения состоялась в Индии

В Индии начались продажи нового поколения Hyundai Solaris, который на местном рынке продается под названием Verna, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Автомобиль доступен в четырех комплектациях и семи цветах кузова на выбор. Цена седана стартует от 1,09 млн рупий (около 1 млн рублей по актуальному курсу).

Фото: Hyundai Hyundai

Новый Hyundai Verna/Solaris увеличится в размерах по сравнению с моделью прошлого поколения, габариты составили 4535x1765x1475 мм при колесной базе 2670 мм. Благодаря увеличению колесной базы на 70 мм и ширины на 36 мм в салоне машины стало просторнее, заявил производитель. Со сменой генерации объем багажника седана увеличится с 480 до 528 литров.

Автомобиль получил сдвоенные блок-фары и соединяющую их диодную полосу в верхней части радиаторной решетки. Уже в базовой комплектации отделка салона выполнена в двух цветах - бежевом и черном. Интерьер украшен атмосферной подсветкой с 64 цветами. Verna оснащена передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, 10,25-дюймовым мультимедиа-дисплеем, на руле расположены кнопки с тактильной обратной связью. Седан поставляется с шестью подушками безопасности.

В Индии Verna будет оснащаться новым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л с непосредственным впрыском топлива, который будет сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Также в гамму войдет атмосферный 1,5-литровый мотор в связке с механикой или вариатором.