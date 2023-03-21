На бывшем заводе Mercedes будут выпускать премиальные китайские машины

На бывшем заводе Mercedes-Benz , который расположен в Подмосковье, планируется начать выпуск китайских автомобилей премиум-класса. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Автодом Подписка» Максим Шишко.

«Мы понимаем, что завод Mercedes-Benz максимально удобен для того, чтобы производить именно премиальные автомобили, поэтому да, речь идет о производстве премиальных китайских автомобилей», — сказал Шишко.

В октябре 2022 года было объявлено, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», который обещает обеспечить обслуживание автомобилей и выбрать партнера для продолжения производства на заводе в Подмосковье.