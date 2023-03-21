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20 минут назад

На бывшем заводе Mercedes будут выпускать премиальные китайские автомобили

Газета.Ru

На бывшем заводе Mercedes-Benz, который расположен в Подмосковье, планируется начать выпуск китайских автомобилей премиум-класса. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Автодом Подписка» Максим Шишко.

На бывшем заводе Mercedes будут выпускать премиальные китайские машины
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Мы понимаем, что завод Mercedes-Benz максимально удобен для того, чтобы производить именно премиальные автомобили, поэтому да, речь идет о производстве премиальных китайских автомобилей», — сказал Шишко.

В октябре 2022 года было объявлено, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», который обещает обеспечить обслуживание автомобилей и выбрать партнера для продолжения производства на заводе в Подмосковье.

По словам топ-менеджера «Автодома» Евгения Войтенкова, работа бывшего завода Mercedes-Benz может возобновиться летом 2023 года.

Автоновости,Mercedes-Benz,Евгений Войтенков,
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