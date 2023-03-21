В России принимают заказы на кроссовер Exeed AtlantiX

На сайте объявлений «Авто.ру» появилось предложение о продаже нового кроссовера Exeed AtlantiX. Привезти машину под заказа из Китая предлагает один из дилеров Владивостока. Абсолютно новый автомобиль с доставкой в Россию обойдется в 4,2 млн рублей.

Кроссовер Exeed AtlantiX считается техническим флагманом китайского бренда Exeed. Продажи автомобиля в Китае стартовали в конце января 2023 года. Машина предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 261 лошадиная сила. В паре с двигателем установлена роботизированная коробка передач и система полного привода. В оснащение входят светодиодная оптика, два экрана на 12,6 дюйма, электрорегулировки передних кресел, адаптивная подвеска и множество электронных помощников.