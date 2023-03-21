Новый кроссовер Kaiyi выходит на рынок, на очереди – Россия

До конца лета текущего года в России состоится старт продаж нового седана Chery, который в Китае известен под названием Arrizo 8. Об этом рассказали представители марки, устроив в Москве показ предсерийной версии седана, передает Motor.ru. Представители Chery сообщили, что предсерийный Chery Arrizo 8 на 95% выглядит как готовая к производству модель, однако салон машины пока не доработан, поэтому его журналистам показывать не стали. Отмечается, что на российском рынке модель могла бы конкурировать с Hyundai Elantra и Toyota Camry (он незначительно короче Toyota Camry, но немного шире и выше, а расстояние между осями у Arrizo 8 составляет 2,79 м против 2,77 м у Camry). В РФ седан получит некий мощный мотор, также появится гибридная модификация, рассказали в Chery. В КНР седан предлагается с 1,6-литровым турбомотором (197 л.с., 290 Нм) и агрегатом объемом 1,5 л мощностью 156 л.с. В Китае Chery Arrizo 8 стоит от 114 тыс. юаней (1,3 млн рублей в пересчете по нынешнему курсу). В российском офисе Chery пообещали, что цена в РФ окажется "на уровне конкурентов". Ранее сообщалось, что в Китае представили флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.