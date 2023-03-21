Новый кроссовер Kaiyi выходит на рынок, на очереди – Россия

У трёхрядного паркетника китайской марки будут как версии с традиционными ДВС, так и гибридные модификации.

Фото: Kaiyi Kaiyi

На российский рынок недавно вышел очередной «поднебесный» бренд, речь идёт о Kaiyi, сборку машин для РФ наладили на калининградском заводе «Автотор». Ранее Kolesa.ru рассказывал подробнее об истории появления марки: её можно считать преемницей бренда Cowin, созданного компанией Chery в 2014 году для бюджетных автомобилей. Он не оправдал ожиданий, в результате Kaiyi/Cowin был продан (хотя на Чери по-прежнему отвечает за технику) и переориентирован на молодежь.

Kaiyi Kunlun

В роли первых моделей «новой эпохи» выступили компактный кросс Showjet (у него есть ещё несколько модификаций) и седан Xuandu; они представляют собой Chery Tiggo 5x (в РФ это Tiggo 4) и старый Chery Arrizo 7 соответственно. Летом прошлого года Kaiyi показала пять будущих автомобилей (разной степени готовности). Одной из моделей «новой волны» стал кроссовер Kunlun: модель дебютировала осенью 2022-го, а теперь появилась в продаже на домашнем рынке.

Kaiyi Kunlun

В Поднебесной в качестве базового предлагается 197-сильный турбомотор TGDI объёмом 1,6 литра, у версий побогаче под капотом находится 2,0-литровый двигатель TGDI, его мощность составляет 254 л.с. Кроме того, китайцам предложат несколько вариантов подключаемых гибридов. В основе силовой установки лежит 1,5-литровая «турбочетвёрка», работающая в тандеме с электромоторами; у версий с передним приводом совокупная отдача составляет 204 л.с., с полным – 367 л.с. Запас хода на одной зарядке при движении чисто на электротяге варьируется в диапазоне от 110 до 260 км.

Kaiyi Kunlun

Теперь раскрыты цены этой новинки. Стоимость Kaiyi Kunlun с бензиновыми двигателями в Китае варьируется в диапазоне от 99 900 до 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,12-1,68 млн рублей по текущему валютному курсу. А за гибридные кроссоверы (на них пока принимают предзаказы) придётся заплатить от 159 900 до 239 900 юаней (соответствует около 1,79-2,69 млн рублей).

Kaiyi Kunlun

В основе нового паркетника лежит модульная платформа i-FA (скорее всего, это модернизированный вариант одной из архитектур Chery). Длина кроссовера Kunlun равна 4738 мм, ширина – 1968 мм, высота – 1708 мм, а расстояние между осями составляет 2820 мм. Автомобиль предлагается с салоном, рассчитанным как на пятерых, так и на семерых седоков.

В списке особенностей внешности Kaiyi Kunlun числятся диодные ходовые огни, которые визуально образуют «икс», крупная решётка радиатора с рисунком, напоминающим пластины, как у Hyundai Tucson, по верхнему краю «гриля» расположена отдельная светящаяся полоска, соединяющая фары. Профиль «украсили» выдвижные ручки дверей, а также наружные традиционные зеркала на отдельных ножках; а в нижней части кормы внимание привлекают выставленные напоказ круглые патрубки выхлопной системы (по паре с каждой стороны). В салоне виртуальная «приборка», большой тачскрин информационно-развлекательной системы, рулевое колесо с усечённым дном.

Kaiyi Kunlun