АвтоВАЗ описал портрет среднестатистического покупателя Lada

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин описал среднестатистического покупателя Lada, добавив, что для молодежи предложений пока нет. Об этом пишет издание «Самарское обозрение».

По его словам, в настоящее время портрет основного покупателя Lada пока не меняется - это мужчина от 44 до 56 лет.

«Молодежи, к сожалению, "здесь и сейчас" нам предложить нечего, Vesta и новые SUV должны изменить тренд», - подчеркнул он.

Костромин также добавил, что женщины в основном, выбирали такие модели, как XRAY и Vesta Cross с автоматом. Однако первая уже снята с производства, а вторая появится лишь в 2024 году.