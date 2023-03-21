Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
51 минуту назад

АвтоВАЗ описал портрет среднестатистического покупателя Lada

Елена Прошина

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин описал среднестатистического покупателя Lada, добавив, что для молодежи предложений пока нет. Об этом пишет издание «Самарское обозрение».

По его словам, в настоящее время портрет основного покупателя Lada пока не меняется - это мужчина от 44 до 56 лет.

«Молодежи, к сожалению, "здесь и сейчас" нам предложить нечего, Vesta и новые SUV должны изменить тренд», - подчеркнул он.

Костромин также добавил, что женщины в основном, выбирали такие модели, как XRAY и Vesta Cross с автоматом. Однако первая уже снята с производства, а вторая появится лишь в 2024 году.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что в 2023 году планирует продать как минимум 370 тысяч автомобилей Lada при плане производства на уровне чуть более 400 тысяч машин.

Автоновости,Видео,Lada,Дмитрий Костромин,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий