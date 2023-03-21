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28 минут назад

Секретный лимузин Си Цзиньпина: на чем председатель КНР проехал по Москве

Лера Букина

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Москву с официальным визитом. Как пишет Autonews.ru, лимузины Hongqi N701 заметили в кортеже генерального секретаря ЦК КПК.

Hongqi N701 присвоили статус секретной модели, в этой связи информации о данном автомобиле не так много. Бренд принадлежит компании FAW. В ближайшие десять лет фирма намерена выпустить 50 таких машин.

Визуально модель выглядит достаточно консервативно. Есть сходство с Toyota Century, Rolls-Royce Ghost и Aurus Komendant. Что касается интерьера машины, то его пока не раскрыли.

По данным китайских СМИ, Hongqi N701 наделили новейшим 12-цилиндровым двигателем объемом 6 л. Он был разработан специалистами FAW специально для моделей Hongqi. Двигатель развивает мощность 762 л.с.

Данная модель была впервые замечена в Гонконге в 2022 году. После этого Си Цзиньпин проехал на нем в ходе саммите G20 в Индонезии.

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Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», в ноябре 2022 года продажи новых люксовых автомобилей в России упали на 55%.

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