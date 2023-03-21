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38 минут назад

Китайский BYD заменит автомобильные ключи смарт-часами

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Один из лидеров китайского автопрома, концерн BYD в апреле 2023 года запустит производство и продажу собственных смарт-часов. Главной особенностью нового гаджета станет функция доступа к автомобилям производства компании: часы по функционалу смогут заменить брелоки бесконтактного доступа Keyless-Go.

Китайский BYD заменит автомобильные ключи смарт-часами
Фото: ©BYD©BYD

О намерении предложить покупателям умные часы вместо привычных ключей и брелоков разработчики BYD объявили еще в 2021 году. Тогда же был обрисован функционал устройства: отпирание/запирание автомобиля, дистанционный пуск, автоматическое открывание и закрывание при приближении к автомобилю, контроль за состоянием окон и открывание багажника.

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Как сообщает CarNewsChina, серийный образец часов получил круглый форм-фактор, а кнопки, управляющие замками автомобилей, расположены на правой части водонепроницаемого корпуса. Круглый дисплей основан на матрице с разрешением 360х360 пикселей и покрыт стеклом из искусственного сапфира, стойкого к царапинам. Кроме встроенного автомобильного ключа, смарт-часы BYD повторяют привычный для этого класса устройств набор функций: связь со смартфонами на платформах iOS (7.1 и выше) и Android (4.4 и выше), датчик пульса, шагомер и другие.

Кроме часов, инженеры BYD сообщили о готовности внедрить и виртуальные ключи-приложения для смартфонов. Эта технология, применяющая датчики NFC, ранее была анонсирована для смартфонов Apple и Samsung. Особенность в том, что такой виртуальный ключ сохраняет работоспособность даже вне зоны действия сотовой сети и при низком заряде батареи смартфона.

Технологии с "альтернативными" ключами уже поддерживают автомобили BYD Corvette 07 и Dolphin и в ближайшем будущем будет доступна на всем модельном ряду BYD. В том числе и на новом электрическом внедорожнике, о котором Profile.ru писал в начале марта: электрическая модель с брутальным дизайном рассчитана на любителей дорогих полноприводных автомобилей. Внедорожник разрабатывается в двух модификациях: в виде электромобиля и в версии с гибридной силовой установкой последовательного типа, мощность самой дорогой модификации составит 680 л.с.. Одним из основных конкурентов нового бренда должна стать марка Tank, принадлежащая концерну Great Wall Motors и уже анонсированная в России.

Автоновости,BYD,
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