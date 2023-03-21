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1 час назад

Дизайн кроссовера Lynk   Co 08 от Geely и Volvo раскрыли до презентации

Carakoom

Компания Lynk&Co решила опубликовать несколько фотографий своего будущего среднеразмерного кроссовера Lynk&Co 08 в преддверии его официальной презентации, которая, как ожидается, состоится 25 марта.

Дизайн среднеразмерного кроссовера от Geely и Volvo раскрыли до презентации
Фото: Lynk&Co 08 Lynk&Co 08

Дизайн: Хотя на данный момент опубликовано лишь несколько снимков, этого достаточно, чтобы понять, что кроссовер будет стильным, хотя и немного неортодоксальным.

Впереди отсутствие решетки свидетельствует о том, что это будет электрифицированный автомобиль, а светодиодные ДХО являются упрощенным вариантом фирменных фар бренда.

Черная окантовка колесных арок охватывает только их верхнюю часть и помогает подчеркнуть большие многоспицевые колесные диски с интересным дизайном. Расположение дверных ручек заподлицо помогает сохранить боковой профиль Lynk & Co 08 чистым.

Lynk&Co 08

Задние фонари распластались по всей ширине задней части автомобиля и выделяются двумя рельефными элементами в центре, под которыми находится логотип Lynk&Co. Использование черного цвета на стойках крыши и нижней части кузова помогает зрительно уменьшить автомобиль.

Салон: Единственная опубликованная фотография интерьера слишком тёмная, чтобы можно было что-то понять. Фактически, на ней можно рассмотреть только экран мультимедийной системы: большой сенсорный экран установлен в портретной ориентации и показывает плитки приложений, как в обычном смартфоне.

Lynk&Co 08

Техника: Есть информация, что 08-ой будет базироваться на платформе CMA, которая была разработана совместно с Volvo. Ожидается, что мощность будет поступать от гибридной силовой установки, основу которой составит 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.

Автоновости,Geely,Volvo,
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