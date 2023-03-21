В Индии представили новый футуристичный Hyundai Solaris

В Индии состоялась премьера обновленного Hyundai Solaris, который вышел на местный рынок под названием Verna. Как сообщает Ixbt, автомобиль стал существенно футуристичнее в плане дизайна и технологий, а также увеличился в размере.

Фото: Hyundai Hyundai

Verna стал третьей моделью Hyundai в Индии, которая поддерживает системы помощи водителю второго уровня. Автомобиль предупреждает о фронтальном столкновении, контролирует слепые зоны, предупреждает о выходе из полосы движения, имеет адаптивный круиз-контроль с автоматической остановкой и возобновлением движения.

В салоне есть передние сидения с электрической регулировкой, подогревом и вентиляцией, панель управления климат-контролем и медиасистемой, два экрана, багажник с дистанционным открытием, люк в крыше, беспроводная зарядка для телефона. Медиасистема может управляться голосом и поддерживает 118 команд, а также обновляется «по воздуху».

В Verna также есть шесть подушек безопасности, дисковые тормоза, парктроник, электронный стояночный тормоз, система контроля давления в шинах, а также функция помощи водителю в трогании на подъеме.

Hyundai

Hyundai

Отдельное внимание стоит обратить на размер. Габариты автомобиля — 4535 х 1765 х 1475 мм, а объем багажника вырос до 528 л, что на 50 л больше, чем у предшественника. Базовая модель оснащена двуцветным салоном, а турбированная — черным. Цветов самого автомобиля девять: семь для обычной модели с атмосферным двигателем, два — для Turbo