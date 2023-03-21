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16 минут назад

Acura рассекретила дату премьеры новой Integra Type S

Motor.ru

Компания Acura раскрыла дату презентации спорткара Integra Type S.

Acura рассекретила дату премьеры новой Integra Type S
Фото: © Acura© Acura

В начале декабря 2022 года фирма поделилась первой информацией о «заряженном» лифтбеке Integra Type S. Модификация с двигателем от «горячего» хэтчбека Civic Type R будет оснащена «механикой» и дифференциалом повышенного трения уже в базовой комплектации. Естественно, новинка не сможет обойтись без спортивного декора кузова и спортивного же оформления салона. Премьера флагманской модификации состоится уже в следующем месяце. Другой информации о новинке нет, но ранее сообщалось о наличии усиленных тормозов и перенастроенной подвески.

Стандартная версия новой Acura Integra заимствовала у последнего поколения хэтчбека Honda Civic не только платформу, но и 203-сильный бензиновый турбомотор 1.5 от «подогретого» исполнения Civic Si. Для базовой модели предусмотрен либо вариатор, либо механическая коробка передач.

Acura
По аналогичному рецепту создана и новая Integra Type S, но на сей раз её технически унифицируют с Civic Type R. Acura подтвердила, что под капотом лифтбека появится турбомотор 2.0 VTEC в сочетании с 6-ступенчатой короткоходной механической коробкой передач. Силовой агрегат будет развивать 320 лошадиных сил и 420 Нм.

Тизер намекает на спортивный обвес кузова и особый декор. Премьера новой Acura Integra Type S состоится в рамках гонки Acura Grand Prix of Long Beach, которая пройдёт в США 14-15 апреля. Все характеристики модели и её стоимость будут раскрыты во время презентации. Новинка будет эксклюзивом для рынка Северной Америки.

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