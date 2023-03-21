Acura рассекретила дату премьеры новой Integra Type S

В начале декабря 2022 года фирма поделилась первой информацией о «заряженном» лифтбеке Integra Type S. Модификация с двигателем от «горячего» хэтчбека Civic Type R будет оснащена «механикой» и дифференциалом повышенного трения уже в базовой комплектации. Естественно, новинка не сможет обойтись без спортивного декора кузова и спортивного же оформления салона. Премьера флагманской модификации состоится уже в следующем месяце. Другой информации о новинке нет, но ранее сообщалось о наличии усиленных тормозов и перенастроенной подвески.