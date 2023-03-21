Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
47 минут назад

В Госдуме отменили штрафы за перегруз для водителей, но оставили для владельцев транспорта

Газета.Ruиещё 2

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, снимающий ответственность с водителей за превышение габаритов грузовика или перевес без спецразрешения, сообщает ТАСС.

В Госдуме отменили штрафы за перегруз для водителей
Фото: 

Согласно изменениям в статье 12.21.1 КоАП РФ, ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта ложится только на владельца машины. Из перечня исключаются водители и другие ответственные за перевозки лица.

Также законопроектом снижается максимальный штраф по этой статье с 500 тыс. до 400 тыс. руб., такая ответственность предусмотрена за превышение габаритов грузовика более чем на 50 см или за превышение допустимой массы более чем на 50%.

В 2019 году Конституционный суд РФ постановил, что водитель управляет грузовиком на основании трудового договора с собственником и не получает прав на владение транспортным средством, поэтому если он нарушит требования закона о перевозке грузов, риски все равно несет работодатель.

Ранее сообщалось, что таможенники и пограничники задержали на границе Казахстана и России большегрузный автомобиль, в котором были спрятаны 4 тонны насвая.

Автоновости,Конституционный суд,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий