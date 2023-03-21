В Госдуме отменили штрафы за перегруз для водителей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, снимающий ответственность с водителей за превышение габаритов грузовика или перевес без спецразрешения, сообщает ТАСС.

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Согласно изменениям в статье 12.21.1 КоАП РФ, ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта ложится только на владельца машины. Из перечня исключаются водители и другие ответственные за перевозки лица.

Также законопроектом снижается максимальный штраф по этой статье с 500 тыс. до 400 тыс. руб., такая ответственность предусмотрена за превышение габаритов грузовика более чем на 50 см или за превышение допустимой массы более чем на 50%.

В 2019 году Конституционный суд РФ постановил, что водитель управляет грузовиком на основании трудового договора с собственником и не получает прав на владение транспортным средством, поэтому если он нарушит требования закона о перевозке грузов, риски все равно несет работодатель.