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8 минут назад

Сайты компаний Porsche и Seat стали недоступны для россиян

Газета.Ru

Информационные сайты автопроизводителей Porsche и Seat, которые входят в состав концерна Volkswagen Group, стали недоступны в России, показала проверка «Газеты.Ru». Эксперты полагают, что доступ ограничили сами автокомпании либо западные провайдеры интернет-услуг.

Сайты Porsche и Seat стали недоступны в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о таких сайтах, как newsroom.porsche.com, press.porsche.com, seat-mediacenter.com и других порталах автопроизводителей с немецкими и британскими доменами. Получить к ним доступ российские пользователи теперь могут только с использованием VPN. При этом прочие сайты концерна, на которых представлен модельный ряд автомобилей, по-прежнему открываются из России.

По словам инженера по безопасности хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Артема Мышенкова, ограничить доступ к порталов концерна Volkswagen Group могли администраторы сайтов или провайдеры.

«На сайтах компании Porsche блокировка есть на стороне веб-сервера (ошибка 403). На сайтах же компании Seat вероятно блокировка на стороне сервера DNS, который хранит информацию о данных доменах. Включить блокировку мог администратор сайта или DNS-сервера. Также это мог сделать провайдер в том месте, где находится данный DNS-сервер», — объяснил Мышенков.

Ранее стало известно, что компания Porsche AG продаст все свои российские активы с правом обратного выкупа не ранее, чем через пять лет. Об этом говорится в годовом отчете компании, который изучила «Газета.Ru».

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