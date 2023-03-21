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44 минуты назад

GWM установит во внедорожник Tank 300 мощный двигатель V6

Car.ru

Автоконцерн из Китая GWM готовит специальную версию внедорожника Tank 300. В оснащении будет предусматриваться мотор V6.

Внедорожник Tank 300 получит мощный двигатель V6
Фото: Great WallGreat Wall

Новый Tank 300 будет построен на базе лимитированного исполнения Border Limited Edition. Отмечается, что оно разрабатывалось специально для достижения высоких результатов на бездорожье. В оснащении предусматриваются более мощные бамперы, новый блок решетки и расширители колесных арок.

Новая специальная версия Tank 300 получит название 3.0Т. Единственное отличие в комплектации - силовой агрегат GW6Z30. Данный мотор имеет 6 цилиндров, рабочий объем 3 литра и турбину. Производительность установки составляет 360 л.с.

В компании сообщают, что специальная версия будет выпущена в ограниченном тираже. Планируется представить на рынке всего 1000 единиц Tank 300 3.0T. Каждый внедорожник будет оцениваться в 350 000 юаней или 3 900 000 рублей. Заметим, что сейчас самая дорогая комплектация модели оценивается на 48 000 юаней меньше.

Модель Tank 300 уже представлена официально на рынке России. В продаже представлена комплектация с 2-литровым силовым агрегатом. Это турбированный мотор мощностью 220 л.с., крутящий момент у которого составляет 380 Нм. Стоимость внедорожника начинается от 3 699 000 рублей.

Напомним, что линейка Tank делится на рынке на 2 группы. В первую входят модели Tank 300, 400 и 700. Во второй представлены роскошные флагманы бренда - Tank 500 и 800. Первые рассчитаны на бездорожье, а вторые обеспечивают для пользователей максимальный уровень комфорта. Сейчас на рынке России представлено несколько моделей бренда Tank. В дальнейшем производитель планирует расширять линейку для местных дилерских центров.

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