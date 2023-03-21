Toyota RAV4 подешевел в Китае на 380 тысяч рублей

Паркетник Toyota RAV4 из КНР заметно подешевел на рынке. Стоимость снизилась почти на 380 000 рублей.

На автомобильном рынке Китая начали действовать субсидии при покупке транспортных средств. В стране пользуются высоким спросом кроссоверы Toyota RAV4, а также седаны Volkswagen Passat. Сейчас такие модели можно приобрести со скидкой в размере 5000 долларов или 380 000 рублей в переводе актуальной валюты.

Отмечается, что такая скидка действует не по всей стране, а только в провинции Хубэй. Выгодные условия предлагаются для автомобилей 16 брендов. В общей сложности затронуто 75 различных моделей. Автомобили, которые выпускаются совместным предприятием FAW-Toyota, представлены в продаже со скидкой в 7200 долларов или 551 000 рублей в пересчете по курсу валют.

Более крупные размеры субсидий предлагаются для транспортных средств от SAIC и Volkswagen. Максимальный показатель здесь составляет 10 100 долларов или 773 000 рублей по актуальному курсу.

Максимальная скидка установлена для седана премиум-сегмента Cadillac CT6. Покупателям автомобиль предлагается с выгодой в размере 18 800 долларов или 1 440 000 рублей. Нет информации, с чем связаны такие скидки на приобретение транспорта в данной провинции.