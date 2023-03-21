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2 часа назад

Toyota RAV4 подешевел в Китае на 380 тысяч рублей

Car.ru

Паркетник Toyota RAV4 из КНР заметно подешевел на рынке. Стоимость снизилась почти на 380 000 рублей.

Toyota RAV4 подешевел в Китае на 380 тысяч рублей
Фото: Car.ruCar.ru

На автомобильном рынке Китая начали действовать субсидии при покупке транспортных средств. В стране пользуются высоким спросом кроссоверы Toyota RAV4, а также седаны Volkswagen Passat. Сейчас такие модели можно приобрести со скидкой в размере 5000 долларов или 380 000 рублей в переводе актуальной валюты.

Отмечается, что такая скидка действует не по всей стране, а только в провинции Хубэй. Выгодные условия предлагаются для автомобилей 16 брендов. В общей сложности затронуто 75 различных моделей. Автомобили, которые выпускаются совместным предприятием FAW-Toyota, представлены в продаже со скидкой в 7200 долларов или 551 000 рублей в пересчете по курсу валют.

Более крупные размеры субсидий предлагаются для транспортных средств от SAIC и Volkswagen. Максимальный показатель здесь составляет 10 100 долларов или 773 000 рублей по актуальному курсу.

Максимальная скидка установлена для седана премиум-сегмента Cadillac CT6. Покупателям автомобиль предлагается с выгодой в размере 18 800 долларов или 1 440 000 рублей. Нет информации, с чем связаны такие скидки на приобретение транспорта в данной провинции.

Напомним, что Toyota RAV4 - популярный кроссовер на рынке Китая. Его производство было запущено в Японии в 1994 году. В первом поколении автомобиль позиционировался в качестве молодежного - его часто приобретали для активного отдыха. Цифра 4 в названии указывает на наличие системы полного привода в конструкции. Сейчас модель в КНР представлена в сегменте премиум-класса. Автомобиль пользовался спросом и на рынке России, пока производитель не покинул страну. Сейчас единичные экземпляры поставляются в РФ по параллельному импорту из соседних стран.

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