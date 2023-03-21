В ОАЭ презентовали летающий мотоцикл Xturismo

В Абу-Даби представлен адаптированный под условия пустыни ховербайк Xturismo, способный подниматься на высоту до 20 м и двигаться в течение 40 минут без дозаправки и подзарядки. Об этом пишет портал 3DNews.
Модель была разработана компанией Bayanat - подразделением местной It-компании G42 - при сотрудничестве с японской Aerwins Technologies и оптимальна для использования в относительно неблагоприятных природных условиях.
Мотоцикл был представлен на мероприятии, на котором присутствовали представители полиции Абу-Даби, Министерства культуры и туризма ОАЭ и Министерства здравоохранения.
Xturismo выполнен из высокопрочного углеродного волокна, используемого в космической отрасли, и оснащен турбированным четырехтактным гоночным бензиновым двигателем Kawasaki. Вес мотоцикла - 300 кг, а запаса топлива хватает для полета в течение 40 минут со скоростью 80 км/ч.
Разработчики рассчитывают, что мотоцикл будет применяться в спасательных, поисковых и полицейских операциях, а также в нефтегазовой индустрии и строительном секторе. Ховербайк может летать не только над твердой поверхностью, но и над водой, а также использоваться в связке с беспилотниками.
Ранее основатель стартапа AeroHT Чжао Дели заявил о том, что первый летающий автомобиль Xpeng может быть запущен в серийное производство и появиться в продаже уже в 2025 году. Ожидается, что он будет стоить около 140 тысяч долларов.