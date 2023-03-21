Ford представил новый Explorer

Новинку разработали в Европе, где ее и будут продавать параллельно с другим электрокаром Ford, взявшим культовое имя — Mustang Mach-E. В основу Explorer легла немецкая платформа MEB, однако его постарались сделать максимально непохожим на близкий по габаритам Volkswagen ID.4, придав внешности угловатость и добавив едва различимые отсылки к американскому тезке.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Спереди у электрического Explorer — блок-фары сложной формы со светодиодными элементами в форме бумерангов, напоминающие о топливном Ford. Название опущено с капота на плашку между фарами, а ниже место решетки радиатора занимает заглушка. Еще одной отсылкой стали фонари с С-образным рисунком.

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При этом салон скорее схож с оным у Mach-E, чем у другого Explorer. За сплющенным сверху и снизу рулем расположена отдельно стоящая цифровая «приборка», а справа — 14,6-дюймовый вертикально-ориентированный тачскрин мультимедийной системы SYNC Move 2. Экран подвижен: его угол наклона можно менять для удобства водителей и пассажиров разного роста.

В центральный тоннель встроен отсек для хранения на 17 литров, куда вмещается, к примеру, ноутбук с 15-дюймовым дисплеем. Общая вместимость салона пятиместного кроссовера — около 470 литров.

По умолчанию электро-Explorer оснастят подогревом передних сидений с функцией массажа для водителя, двухзонным климат-контролем, функцией бесключевого доступа и дверью багажника, которую можно открыть «без рук». Он станет первым Ford в Европе с продвинутым ассистентом смены полосы и полезной в городе функцией Clear Exit Assist, предупреждающей о приближении велосипедистов перед открытием дверей.

Информацию о «технике» Ford пока не раскрывает. Сообщается лишь, что электрокар предложат с задним и передним приводом, а его аккумулятор можно будет зарядить с 10 до 80 процентов за 25 минут. По данным Auto Express, базовый вариант получит 170-сильный мотор и батарею на 52 киловатт-часа, обеспечивающую до 351 километров хода.

Альтернативой, если верить инсайдерам, станет версия с 231-сильным мотором и батареей на 77 киловатт-часов (539 километров хода), а мощнейшее исполнение с двухмоторной установкой на 340 сил сможет проезжать на одной зарядке до 491 километра.