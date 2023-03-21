Мощность преемника Lamborghini Aventador в городе ограничат 180 л.с.

Компания Lamborghini рассказала о преемнике Aventador со 180-сильным городским режимом.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

Супергибрид, пока известный под кодовым названием LB744, окажется более продвинутым сразу в нескольких отношениях. В свежей порции тизеров итальянская марка раскрыла графику виртуальной приборной панели суперкара с V12, который получит семь настроек управляющей электроники: Recharge, Hybrid, Performance, Citta, Strada, Sport и Corsa. Переключаться они будут с помощью двух «шайб» на рулевом колесе.

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Три новых режима — Recharge, Hybrid и Performance — будут сочетаться с остальными четырьмя. Режим Citta или City, как следует из названия, предназначен для комфортной городской езды. В этом случае отдача ограничена 180 лошадиными силами, а выбросы снижены до нуля, так как V12 отключен. Если аккумулятор разрядится, водитель сможет подключить «атмосферник» в режиме Recharge, чтобы пополнить запас энергии всего за несколько минут.

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Что касается остальных настроек, знакомых владельцам Lamborghini, то в режиме Strada (шоссе) LB744 будет развивать до 886 лошадиных сил, а в режиме Sport — 907 сил. Наиболее драйверский — Corsa (гонка), в котором силовая установке выдаст максимальные 1015 лошадиных сил. В этом же режиме можно будет отключить антипробуксовочную систему.

Как уже известно, помимо 6,5-литрового V12 в состав силовой установки суперкара входят три электромотора — один интегрирован в восьмиступенчатый «робот» DCT собственной разработки Lamborghini, два остальных установлены на передней оси.

Литий-ионная батарея емкостью 3,8 киловатт-часа заключена в трансмиссионный тоннель. От бытовой розетки ее можно зарядить за полчаса, а в режиме рекуперации — всего за шесть минут.