Евросоюз может отказаться от запрета на автомобили с ДВС

Евросоюз может разрешить продажу топливных автомобилей после 2035 года.

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Согласно проекту нового плана, подготовленному Еврокомиссией, автопроизводителям все же оставят право оснащать автомобили двигателями внутреннего сгорания. Однако работать они будут не на бензине и не на дизеле, а на экологичном синтетическом топливе. Послабление сделают в угоду Германии, которая протестует против полного запрета на ДВС.

В проекте Еврокомиссии прописано, что автомобили должны работать только на углеродно-нейтральном синтетическом топливе. Они будут самостоятельно распознавать топливо, которым их заправляют, и не заводиться при заправке обычным бензином или дизелем.

Стороны планируют достичь соглашения по вопросу использования ДВС после 2035 года в четверг, 23 марта. Однако у властей Германии уже есть возражения по поводу системы, распознающей вид топлива: они опасаются, что требование спровоцирует массовую разработку новых ДВС. При этом отвергать предложение они не намерены, но собираются внести некоторые корректировки.