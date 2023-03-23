Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
28 минут назад

Евросоюз может отказаться от запрета на автомобили с ДВС

Motor.ruиещё 2

Евросоюз может разрешить продажу топливных автомобилей после 2035 года.

Евросоюз может отказаться от запрета на автомобили с ДВС
Фото: Motor.ruMotor.ru

Согласно проекту нового плана, подготовленному Еврокомиссией, автопроизводителям все же оставят право оснащать автомобили двигателями внутреннего сгорания. Однако работать они будут не на бензине и не на дизеле, а на экологичном синтетическом топливе. Послабление сделают в угоду Германии, которая протестует против полного запрета на ДВС.

В проекте Еврокомиссии прописано, что автомобили должны работать только на углеродно-нейтральном синтетическом топливе. Они будут самостоятельно распознавать топливо, которым их заправляют, и не заводиться при заправке обычным бензином или дизелем.

Стороны планируют достичь соглашения по вопросу использования ДВС после 2035 года в четверг, 23 марта. Однако у властей Германии уже есть возражения по поводу системы, распознающей вид топлива: они опасаются, что требование спровоцирует массовую разработку новых ДВС. При этом отвергать предложение они не намерены, но собираются внести некоторые корректировки.

На прошлой неделе сообщалось, что Германия с шестью другими странами выступили против запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который Еврокомиссия приняла в прошлом году. Германия, Италия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Румыния потребовали продумать более гибкий подход с использованием синтетического топлива в качестве альтернативы электроэнергии. Кроме этого, немецкие власти обеспокоены сокращением рабочих мест из-за радикальных перемен в индустрии.

Автоновости,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий