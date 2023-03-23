Евросоюз может отказаться от запрета на автомобили с ДВС

Евросоюз может разрешить продажу топливных автомобилей после 2035 года.
Согласно проекту нового плана, подготовленному Еврокомиссией, автопроизводителям все же оставят право оснащать автомобили двигателями внутреннего сгорания. Однако работать они будут не на бензине и не на дизеле, а на экологичном синтетическом топливе. Послабление сделают в угоду Германии, которая протестует против полного запрета на ДВС.
В проекте Еврокомиссии прописано, что автомобили должны работать только на углеродно-нейтральном синтетическом топливе. Они будут самостоятельно распознавать топливо, которым их заправляют, и не заводиться при заправке обычным бензином или дизелем.
Стороны планируют достичь соглашения по вопросу использования ДВС после 2035 года в четверг, 23 марта. Однако у властей Германии уже есть возражения по поводу системы, распознающей вид топлива: они опасаются, что требование спровоцирует массовую разработку новых ДВС. При этом отвергать предложение они не намерены, но собираются внести некоторые корректировки.
На прошлой неделе сообщалось, что Германия с шестью другими странами выступили против запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который Еврокомиссия приняла в прошлом году. Германия, Италия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Румыния потребовали продумать более гибкий подход с использованием синтетического топлива в качестве альтернативы электроэнергии. Кроме этого, немецкие власти обеспокоены сокращением рабочих мест из-за радикальных перемен в индустрии.