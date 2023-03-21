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1 час назад

Mercedes обязали выплатить компенсации по дизельному иску

Лера Букина

Компании Mercedes-Benz необходимо осуществить выплату компенсации за несогласованную установку устройств, которые сокращают рециркуляцию выхлопов на дизельных автомобилях. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на решение Суда Европейского союза (ECJ).

Mercedes обязали выплатить компенсации по дизельному иску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Денежные средства будут выплачены в том случае, если покупатель понес ущерб.

Изначально иск подали в немецкий суд в Равенсбурге. Это сделал покупатель автомобиля Mercedes с пробегом. Система рециркуляции выхлопов этой машины работала в пределах определенного температурного диапазона. Вместе с тем она уменьшала рециркуляцию при более низких температурах. Это повлекло за собой повышенные выбросы оксида азота.

Заявление было передано в Европейский суд. Сторона запросила объяснение, имеет ли человек право на получение компенсации в соответствии с законодательством ЕС.

Как выяснилось, у покупателя транспортного средства, оснащенного таким устройством, есть все основания для для того, чтобы получить компенсацию за нанесенный ущерб.

Автоновости,Mercedes-Benz,ЕС,
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