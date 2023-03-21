Mercedes обязали выплатить компенсации по дизельному иску

Компании Mercedes-Benz необходимо осуществить выплату компенсации за несогласованную установку устройств, которые сокращают рециркуляцию выхлопов на дизельных автомобилях. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на решение Суда Европейского союза (ECJ).

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Денежные средства будут выплачены в том случае, если покупатель понес ущерб.

Изначально иск подали в немецкий суд в Равенсбурге. Это сделал покупатель автомобиля Mercedes с пробегом. Система рециркуляции выхлопов этой машины работала в пределах определенного температурного диапазона. Вместе с тем она уменьшала рециркуляцию при более низких температурах. Это повлекло за собой повышенные выбросы оксида азота.

Заявление было передано в Европейский суд. Сторона запросила объяснение, имеет ли человек право на получение компенсации в соответствии с законодательством ЕС.