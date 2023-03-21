Новый Ford Tourneo Connect превратили в необычный внедорожник

Обычно компания из Унтерумбаха специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных автомобилей для бездорожья. Однако новый проект к привычной продукции компании можно отнести весьма условно, поскольку у модели хоть и есть полный привод, но на полноценную машину для пересечённой местности коммерческий минивэн Ford Tourneo Connect не тянет даже после доработок. Зато выглядит машина весьма внушительно. Она адресована тем, кому заводское «внедорожное» исполнение Active кажется недостаточно брутальным.