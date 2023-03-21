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29 минут назад

Новый Ford Tourneo Connect превратили в необычный внедорожник

Motor.ru

Обычно компания из Унтерумбаха специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных автомобилей для бездорожья. Однако новый проект к привычной продукции компании можно отнести весьма условно, поскольку у модели хоть и есть полный привод, но на полноценную машину для пересечённой местности коммерческий минивэн Ford Tourneo Connect не тянет даже после доработок. Зато выглядит машина весьма внушительно. Она адресована тем, кому заводское «внедорожное» исполнение Active кажется недостаточно брутальным.

Новый Ford Tourneo Connect превратили в необычный внедорожник
Фото: © Delta 4x4© Delta 4x4

Комплект доработок от Delta 4x4 включает матово-чёрные 17-дюймовые колёса Klassik-B со внедорожными шинами Grabber AT3. Для переднего бампера предусмотрена защитная труба со светодиодными модулями PIAA.

Технические доработки подразумевают кит от компании Seikel, который за счёт амортизаторов Koni FSD и проставок позволяет увеличить дорожный просвет на 20 миллиметров. Дополнительная защита днища позволяет относительно безопасно преодолевать пересечённую местность.

Delta 4x4

Программа тюнинга Delta 4x4 совместима со всеми вариантами Ford Tourneo Connect, но если покупатель захочет машину с полным приводом, то придётся ограничиться 122-сильным турбодизелем 2.0 EcoBlue и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Только такое сочетание мотора и трансмиссии доступно со всеми ведущими колёсами.

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