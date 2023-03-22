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1 час назад

В России продают бронированные УАЗ «Патриот». Они стоят как новые Lexus

Motor.ruиещё 2

В продаже появились бронированные внедорожники УАЗ «Патриот» за 6,5 миллиона рублей.

В России продают бронированные УАЗ «Патриот» по цене новых Lexus
Фото: © Авто.ру© Авто.ру

На сайте «Авто.ру» обнаружились объявления о продаже четырех защищенных машин 2022 года выпуска почти без пробега. Все они находятся в Нижнем Новгороде и предлагаются двумя разными продавцами по цене от 6,25 миллиона до 6,5 миллиона рублей. Почти ту же сумму продавцы просят, например, за новый Lexus RX, ввезенный по параллельному импорту.

Машины получили бронезащиту капсульного типа. В описании одного из «Патриотов» указана скрытая защита периметра салона, крыши, пола и оконных стоек, а также подкапотного пространства. Применены утолщенная сталь и пуленепробиваемые стекла, включая 39-миллиметровое опускное бронированное стекло в перегородке за задними сиденьями.

По периметру дверных проемов имеются пулеуловители, перетянутые алькантарой, усилены опоры и петли дверей. Задние барабанные тормоза заменили на дисковые, доработана подвеска. Металлические усиленные колесные вставки позволяют продолжать движение на сдутых шинах. Также в списке дополнительного оборудования — противопожарная система в моторном отсеке и переговорное устройство салон/улица.

УАЗ «Патриот»
УАЗ «Патриот»
УАЗ «Патриот»
УАЗ «Патриот»

В движение бронированные УАЗы приводятся стандартным 2,7-литровым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил в тандеме с «механикой» и полным приводом.

Ранее выяснилось, что УАЗ приостановил выпуск внедорожиков в экспедиционном исполнении из-за смены поставщиков. «Патриот» и «Хантер» и «Буханки» для путешествий недоступны для заказа, что подтвердили на самом заводе. Их планируют вернуть в производство, но когда именно это произойдет, пока неясно.

Автоновости,Lexus RX,Lexus,УАЗ,
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