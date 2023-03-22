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1 час назад

Марка Kaiyi, которую ждут в России, обновила компактные электрокары

Motor.ruиещё 1

Китайский автопроизводитель Kaiyi обновил электрокары, которые, по данным инсайдеров, могут появиться и в России.

Марка Kaiyi обновила компактные электрокары
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Речь идет о компактных городских электромобилях, которые дебютировали прошлым летом и по своим габаритам могут составить конкуренцию моделям Smart. Автомобили официально представят публике уже в июне текущего года, а к 2024 году они могут появиться и на российском рынке. Пока эту информацию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, но автопроизводитель уже официально объявил о намерении выйти на наш рынок.

Оба автомобиля дебютировали летом прошлого года -- компания представила их под маркой Cowin. На рынок вывели трехдверную версию iEA 01 и пятидверную с индексом 02. После модификации обе модели получили обновленный дизайн: электрокарам обновили оптику и бамперы, а также оформление задних стоек в стиле Smart.

Cowin (Kaiyi) iEA 01
Cowin (Kaiyi) iEA 02

Силовые установки оставили без изменений. Каждый ситикар оборудован одним электромотором мощностью от 48 до 68 лошадиных сил. Запас хода -- от 120 до 400 километров. Кроме того, производитель рассматривает вариант добавить в моторную гамму гибридные модификации.

Автомобили китайской марки Kaiyi ждут в российских дилерских центрах в ближайшие дни. Сборку автомобилей уже наладили на мощностях калининградского Автотора, первой моделью для России станет седан E5.

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