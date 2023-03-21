Москва закупит ещё тысячу электробусов за 63 млрд рублей

Москва заключила ещё один крупный контракт на поставку электробусов, сообщил мэр города Сергей Собянин. Тысячу машин закупят у КамАЗа.

Сейчас в Москве работает 1055 электробусов, выпущенных на заводах НефАЗ (входит в состав КамАЗа) и ЛиАЗ, который принадлежит «Группе ГАЗ». А до конца 2024 года НефАЗ сделает для «Мосгортранса» ещё тысячу экземпляров модели КамАЗ-6282. Также в столице появятся двести зарядных станций и новый электробусный парк.

КамАЗ-6282

С прошлого года для Москвы делают модернизированные электробусы КамАЗ-6282 — с увеличенным до 90 км запасом хода и электрическим отопителем салона вместо дизельного.

Москва начала массовый переход на электробусы в 2018 году

Как сообщила пресс-служба КамАЗа, сумма контракта составляет 63,3 миллиарда рублей. Таким образом цена одного электробуса — примерно 63 млн рублей, но в эту стоимость включен ещё и сервисный контракт на пятнадцать лет.

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