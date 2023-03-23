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26 минут назад

Volkswagen anti-Tesla Model 3 дебютирует на автосалоне в Шанхае в середине апреля 2023 года

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Появление нового Volkswagen ID.7 все ближе. Немецкая фирма представила новый электрический седан в своем ассортименте на последнем выпуске CES 2023 со специальным камуфляжем, а также показала его интерьер, так что мало что осталось сделать, кроме как раскрыть анти-Tesla Model 3. Это одна из главных новинок Шанхайского автосалона 2023.

Volkswagen anti-Tesla Model 3 дебютирует в апреле на автосалоне в Шанхае
Фото: Volkswagen Volkswagen

Закамуфлированные красочным винилом представители Вольфсбурга показали весь интерьер, выделив некоторые из замечательных новинок того, что станет пятой моделью в линейке электромобилей производителя и одной из самых ожидаемых. Ожидание, которое подходит к концу, потому что в ближайшие недели марка объявила о новостях, связанных с ID.7, для чего она воспользовалась небольшим предварительным видео. Оно послужило предварительным просмотром ее презентации в Лас-Вегасе.

Факт обнародования интерьера оставил Volkswagen почти без каких-либо дальнейших достижений, прежде чем он будет полностью представлен на Шанхайском автосалоне 2023 года. В середине следующего апреля новый электромобиль сбросит камуфляж, обнажая свой самый современный дизайн, в котором уже видны важные отличия от нынешних моделей Volkswagen ID.

Его более тонкие фары, бампер с более агрессивными и спортивными линиями или группы задних фонарей показывают, что он не строго следует характерному дизайну электрического диапазона, параллельного сгоранию. Скорее, что этот ID.7 начал избавляться от стиля ставки на эволюцию.

Автоновости,Volkswagen,
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