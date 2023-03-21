С помощью камер машину можно отследить на всей территории страны

С помощью комплексов автоматической фиксации правонарушений можно отследить перемещение автомобилей по всем дорогам страны. Об этом, выступая на расширенной коллегии МВД, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.

© Сергей Куксин/РГ

Он отметил, что МВД старается максимально использовать современные высокотехнологичные продукты. Теперь стационарные и передвижные комплексы, входящие в систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, объединены в единое сетевое пространство.

Видео дня

"Мы можем вести сквозной мониторинг проезда транспортных средств на территории всей страны", - отметил министр.

Напомним, что сейчас на российских дорогах установлено порядка 26 тысяч комплексов фотовидеофиксации нарушений. Все они объединены в единую сеть, которая получила название "Паутина". Она больше используется для оперативной работы. Например, для розыска похищенных транспортных средств. Или для розыска машин, причастных к каким-либо преступлениям. С ее помощью отлавливают и злостных нарушителей на дорогах, и неплательщиков штрафов.

До появления "Паутины" следы угнанной машины терялись, как только она попадала в соседний регион. Полномочия инспекторов на камеры соседнего региона не распространялись. Поэтому приходилось писать запросы и ждать ответов на них. Теперь же любой инспектор может проследить маршрут автомобиля в любом регионе, где он попал под камеру. Причем, надо сказать, к "Паутине" подключены не только комплексы автоматической фиксации, но и другие камеры. В том числе те, которые просто следят за потоком транспорта.

Главной задачей в создании такой системы было установить единые требования к программному обеспечению комплексов. А это позволило расширить и возможности ее применения. "Паутина" - единственная система, которая используется для вынесения постановления о штрафе, уведомления граждан о таких постановлениях, а также для принятия жалоб граждан и уведомления об их рассмотрении. Это одна точка доступа для всех, пояснил корреспонденту "Российской газеты" источник в МВД, знакомый с ее работой.

Напомним, по итогам прошлого года, с помощью комплексов фотовидеофиксации выявлено более 115,5 миллиона нарушений Правил. Наложено более 183,5 миллиона штрафов на сумму почти 113 миллиардов рублей.

Но одними камерами безопасность на дорогах не обеспечить. Камеры, например, не могут распознать нетрезвого водителя. Это может сделать только инспектор, остановив машину на дороге.

Как сообщил Владимир Колокольцев на коллегии, в рамках специализированных оперативно-профилактических мероприятий по пресечению грубых нарушений выявлено 535 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения. В результате удалось закрепить тенденцию сокращения аварий с участием нетрезвых водителей.

Он также отметил важность разъяснительной работы с гражданами. И напомнил, что в прошлом году при поддержке глав субъектов проведена социальная кампания "Расставь приоритеты!". Она рассчитана на самую широкую аудиторию и призвана повысить уровень правосознания и культуры поведения на дорогах.

Также министр рассказал, что в связи с воссоединением исторических российских территорий урегулирован ряд вопросов. Более 135 тысяч жителей этих субъектов воспользовались особым порядком обмена документов на право управления транспортным средством.