Toyota продолжит разработку водородных машин

Несмотря на то, что в Toyota уделяется все большее внимание аккумуляторным электрокарам, в бренде продолжают считать водород важной альтернативой. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, руководство компании намерено продолжать инвестиции в данное направление.
На днях новый исполнительный директор Toyota Кодзи Сато заявил, что в обозримом будущем Toyota планирует расширять водородную инфраструктуру. Следует отметить, что, хотя автопроизводитель и продолжит вкладывать ресурсы в водород, но у компании по-прежнему нет «конкретной бизнес-цели» по поводу того, сколько именно автомобилей на водородных топливных элементах она будет выпускать на рынок.
Важно напомнить, что после выпуска модели Mirai 2-го поколения в 2020-ом году Toyota нарастила выпуск своих топливных элементов до 30-ти тысяч единиц в год. По словам Кодзи Сато, водородное топливо будет играть особую роль в многофакторных целях компании по углеродной нейтральности.