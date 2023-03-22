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39 минут назад

Toyota продолжит разработку водородных машин, несмотря на смещение акцента на электрокары

Моя Москва.онлайниещё 1

Несмотря на то, что в Toyota уделяется все большее внимание аккумуляторным электрокарам, в бренде продолжают считать водород важной альтернативой. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, руководство компании намерено продолжать инвестиции в данное направление.

Toyota продолжит разработку водородных машин
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

На днях новый исполнительный директор Toyota Кодзи Сато заявил, что в обозримом будущем Toyota планирует расширять водородную инфраструктуру. Следует отметить, что, хотя автопроизводитель и продолжит вкладывать ресурсы в водород, но у компании по-прежнему нет «конкретной бизнес-цели» по поводу того, сколько именно автомобилей на водородных топливных элементах она будет выпускать на рынок.

Важно напомнить, что после выпуска модели Mirai 2-го поколения в 2020-ом году Toyota нарастила выпуск своих топливных элементов до 30-ти тысяч единиц в год. По словам Кодзи Сато, водородное топливо будет играть особую роль в многофакторных целях компании по углеродной нейтральности.

Автоновости,Toyota,
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