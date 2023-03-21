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48 минут назад

"Русский автомобиль": в России начнется сборка автомобилей Shineray

Газета.Ru

В России начнется выпуск китайских автомобилей компании Shineray, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Дебют ожидается во второй половине весны.

В России анонсирована сборка автомобилей Shineray
Фото: SWMSWM

«Shineray. Запомните эту марку китайских автомобилей. Скоро (апрель-май) она удивит нас входом на рынок РФ. Причем в варианте промышленной сборки», — говорится в сообщении.

Компания Shineray Group существует с 1997 года и занимается производством автомобилей, мотоциклов и спецтехники под брендом SWM (Speedy Working Motors), который принадлежит ей с 2016 года. В модельный ряд SWM среди прочего входят пять кроссоверов, три минивэна и три микроавтобуса.

SHINERAY

В январе на автозаводе «Автотор» в Калининграде начался выпуск китайских седанов Kaiyi за 1,96 млн рублей. В модельный ряд марки в этом году планируется включить три кроссовера.

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