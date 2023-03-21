В 2023 году в России появится мощный китайский седан марки Chery

Модель, которая могла бы конкурировать с Hyundai Elantra и Toyota Camry, готовится к выходу на российский рынок.

Фото: Chery Arrizo 8© Motor.ru Chery Arrizo 8© Motor.ru

Пока же компания показала в Москве предсерийный вариант грядущей модели — в Китае она известна под названием Arrizo 8. В Chery рассказали, что седан получит некий мощный мотор (какой именно, не уточняется), а позже появится и гибридная модификация. Старт продаж ожидается до конца лета этого года.

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По словам представителя марки, предсерийный Chery Arrizo 8 на 95 процентов выглядит как готовая к производству модель, вот только салон пока не доработан, так что его не показали.

Главный же вопрос в цене: в Китае Chery Arrizo 8 уже продается и стоит от 114 тысяч юаней, что в пересчете по нынешнему курсу составляет 1,3 миллиона рублей. В российском офисе Chery рублевую стоимость седана обещают рассекретить ближе к старту продаж, но обещают, что она будет «на уровне конкурентов». Вот только прямых конкурентов из официально представленных в стране автомобилей у Arrizo 8 пока нет. Формально ей предстоит заменить ушедшую из России Toyota Camry.

Китайский седан относится к D-классу: он незначительно короче Toyota Camry, но немного шире и выше. Расстояние между осями у Arrizo 8 составляет 2,79 метра против 2,77 метра у Камри. На российском рынке он займет нишу, опустевшую с уходом Hyundai Elantra и Kia Cerato.

В салоне у Arrizo 8, который продается в Китае, единая консоль, в левой части которой расположена 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, а справа — экран мультимедийной системы того же размера. В список оснащения входят панорамная крыша, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и другое.

Chery Arrizo 8 в спецификации для КНР приводит в движение бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, который развивает 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента . Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот». Заявленный автопроизводителем расход топлива — 6,5 литра в смешанном цикле. Максимальная скорость — 205 километров в час.

В Китае продается и менее мощная версия с агрегатом 1.5 на 156 лошадиных сил. Также ходили слухи о расширении гаммы гибридной силовой установки, на которую намекнули и в российском представительстве.