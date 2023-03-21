В России появился флагманский кроссовер Exeed из Китая

Автомобиль готов под заказ привезти дилер из Владивостока, причем он утверждает, что в стоимость уже включены расходы на растаможку и доставку из Китая. Спецификация у кроссовера, конечно же, под китайский рынок — раньше модель никогда не продавалась за пределами домашнего рынка. Судя по снимкам, на продажу выставили полноприводную версию, которая в отличие от моноприводной получила более богатое оснащение.