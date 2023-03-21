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55 минут назад

В России появился флагманский кроссовер Exeed из Китая

Motor.ru

Автомобиль готов под заказ привезти дилер из Владивостока, причем он утверждает, что в стоимость уже включены расходы на растаможку и доставку из Китая. Спецификация у кроссовера, конечно же, под китайский рынок — раньше модель никогда не продавалась за пределами домашнего рынка. Судя по снимкам, на продажу выставили полноприводную версию, которая в отличие от моноприводной получила более богатое оснащение.

В России появился флагманский кроссовер Exeed из Китая
Фото: motor.rumotor.ru

Продавец не раскрывает подробности об оснащении автомобиля. Он указал лишь данные по трансмиссии: под капотом стоит двухлитровый турбомотор мощностью 261 лошадиная сила, в паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач.

На домашнем рынке стоимость кроссовера, который там продается под именем Yaoguang, начинается от 152,8 тысячи юаней, что эквивалентно 1,6 миллиона рублей.

Официально модель тоже планируют начать продавать на российском рынке. По-крайней мере, о таких намерениях свидетельствуют фотографии с испытаний модели на подмосковном заснеженном полигоне.

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