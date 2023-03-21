Сайты Volkswagen Group перестали открываться в России

В России перестали работать сайты Volkswagen Group. На данный момент это касается порталов марок Porsche и Seat. Предполагается, что закрыть доступ мог как сам концерн Volkswagen Group, так и зарубежные интернет-провайдеры. В частности, открываться перестали медиапорталы обеих компаний и пресс-сайты для журналистов. Получить к ним доступ можно только через VPN-сервис. Ранее в Porsche заявили, что марка не вернется в Россию еще минимум пять лет.

Перестали работать сайты newsroom.porsche.com, press.porsche.com, seat-mediacenter.com и другие порталы с немецкими и британскими доменами. В то же время другие сайты, где можно ознакомиться с модельным рядом, по-прежнему открываются.

Инженер по безопасности хостинг-провайдера и регистратора доменов reg.ru Артем Мышенков объяснил «Газете.ру», что на сайтах компании Porsche блокировка наблюдается на стороне веб-сервера. В случае с сайтами Seat блокировка уже находится на стороне сервера DNS, который хранит информацию о данных домена.