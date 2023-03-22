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1 час назад

Exeed запустил производство машин для России на «умном» заводе в Китае

Motor.ru

В компании рассказали о современном высокотехнологичном производстве, которое построили в Циндао по стандартам международного уровня. В частности, компания смогла реализовать на новом предприятии концепции цифрового интеллекта, защиты окружающей среды и высокой эффективности. Первой моделью, которая встанет на конвейер нового предприятия, станет кроссовер Exeed Yaoguang. Его будут экспортировать в Россию.

Exeed запустил на заводе в Китае производство машин для России
Фото: ExeedExeed

На заводе в Циндао реализованы четыре основных процесса: штамповка, сварка, покраска и сборка. Кроме того, на предприятии есть центр исследований и разработок и полигон для испытаний. Также реализована концепция получения данных напрямую от клиентов и анализа данных за счет искусственного интеллекта.

По словам представителей завода, сварочный цех обладает самой мощной системой искусственного интеллекта в мире, а всего на производстве трудятся 350 роботов. Кроме того, в компании стремятся снизить углеродный след и по возможности повторно использовать ресурсы.

Первой моделью, сборку которой наладят на новом производстве, станет кроссовер Exeed Yaoguang, который на предсерийном этапе был также известен как AtlantiX. Его уже давно ожидают в России, однако ранее стало известно, что автомобили уже можно заказать у частного дилера во Владивостоке, который под заказ доставит кроссовер в Россию.

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