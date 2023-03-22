Сотрудников Mercedes-Benz подозревают во взятках на миллионы евро

Двух сотрудников Mercedes-Benz подозревают в одной из крупнейших взяток в истории компании.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Управление федеральной уголовной полиции Германии (Landeskriminalamt, или LKA) провело обыск на заводе в Зиндельфингене неподалеку от Штутгарта. Обыск связан с коррупционным скандалом, связанным с двумя сотрудниками завода. Причем жалобу подал сам Mercedes-Benz, заявляющий, что является пострадавшей стороной в этом деле.

В скандале оказались замешаны два сотрудника из отдела закупок завода в Зиндельфингене, пишет немецкая газета Bild. Общая сумма полученных ими взяток может составлять миллионы евро.

Находясь на заводе, немецкие следователи по уголовным делам конфисковали ряд вещей, связанных с подозреваемыми, среди которых были мобильный телефон и компьютер. Помимо производственной площадки, полиция наведалась в частный дом одного из подозреваемых.

Сообщается, что к помощи LKA пришлось обращаться как из-за огромной суммы самих взяток, так и из-за сложности дела: схема, которую проворачивали сотрудники, могла быть достаточно непростой, что требует вмешательства самых опытных специалистов. Подробности пока не раскрываются.

Завод Mercedes-Benz в Зиндельфингене, работающий с 1915 года, выпускает модели S- и E-класса, а также электрический флагман EQS. Помимо этого, на предприятии находится централизованное управление закупками и поставщиками.