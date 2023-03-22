Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Сотрудников Mercedes-Benz подозревают во взятках на миллионы евро

Motor.ruиещё 1

Двух сотрудников Mercedes-Benz подозревают в одной из крупнейших взяток в истории компании.

Сотрудников Mercedes-Benz подозревают во взятках на миллионы евро
Фото: Motor.ruMotor.ru

Управление федеральной уголовной полиции Германии (Landeskriminalamt, или LKA) провело обыск на заводе в Зиндельфингене неподалеку от Штутгарта. Обыск связан с коррупционным скандалом, связанным с двумя сотрудниками завода. Причем жалобу подал сам Mercedes-Benz, заявляющий, что является пострадавшей стороной в этом деле.

В скандале оказались замешаны два сотрудника из отдела закупок завода в Зиндельфингене, пишет немецкая газета Bild. Общая сумма полученных ими взяток может составлять миллионы евро.

Находясь на заводе, немецкие следователи по уголовным делам конфисковали ряд вещей, связанных с подозреваемыми, среди которых были мобильный телефон и компьютер. Помимо производственной площадки, полиция наведалась в частный дом одного из подозреваемых.

Сообщается, что к помощи LKA пришлось обращаться как из-за огромной суммы самих взяток, так и из-за сложности дела: схема, которую проворачивали сотрудники, могла быть достаточно непростой, что требует вмешательства самых опытных специалистов. Подробности пока не раскрываются.

Завод Mercedes-Benz в Зиндельфингене, работающий с 1915 года, выпускает модели S- и E-класса, а также электрический флагман EQS. Помимо этого, на предприятии находится централизованное управление закупками и поставщиками.

Чуть больше года назад бывший сотрудник испанского завода Mercedes-Benz уничтожил более 50 автомобилей немецкой марки. На такой поступок его толкнули массовые увольнения. Он угнал погрузчик, добрался до фабрики, проломил ворота и в знак протеста начал таранить новые минивэны.

Автоновости,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий