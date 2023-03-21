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1 час назад

Глава Крыма Аксенов: процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена

Газета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что процесс досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорен за счет добавления «количества сил и средств» и туристам не будут мешать пробки. Об этом сообщает ТАСС.

Аксенов: процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена
Фото: 

«Были задержки, скопления машин, в основном из Краснодарского края на праздниках. А с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени – мы эту задачу решим, добавим количество сил и средств», — сказал он.

Аксенов отметил, что после завершения работ и отшлифовки процедур на Крымском мосту там не останется пробок, «которые могут мешать туристам в этом сезоне».

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя выразил уверенность, что мероприятия по восстановлению Крымского моста после взрыва будут закончены в срок.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

Автоновости,Сергей Аксенов,Владимир Путин,НАК,
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