Строительство Московского скоростного диаметра близится к завершению

В этом году московские строители завершат создание Московского скоростного диаметра (МСД). Трасса длиной 68 километров (по три полосы движения в каждом направлении) соединит Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе - важнейшие вылетные магистрали столицы, а также ТТК и МКАД. Формирование системы хордовых магистралей Москвы - новых дорог в средней части города - будет альтернативой МКАД, ТТК и сквозному проезду через исторический центр.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Строительство Северо-Восточной хорды - основного участка МСД - завершили в сентябре прошлого года. На севере МСД соединится с федеральной трассой М-11 Москва - Санкт-Петербург, на востоке его продолжением станет строящаяся скоростная трасса М-12 Москва - Казань. К концу года планируется завершить строительство южного участка МСД, где диаметр продолжит главная магистраль ТиНАО (Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе). Сейчас автодорога в целом уже готова на 71 процент.

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МСД уже сегодня стал частью столичного транспортного каркаса: по нему ежедневно проезжает до 300 тысяч автомобилей. Согласно расчетам экспертов, после полного запуска движения по всей магистрали это число достигнет 400 тысяч в сутки.

Новая трасса улучшит транспортную ситуацию для 4,5 миллиона человек, проживающих в 48 районах столицы. Московские владельцы автотранспорта смогут намного быстрее совершать ежедневные поездки сквозь столицу. В зависимости от района проживания и маршрута они смогут экономить в пути от 10 до 50 минут.

Для авиапассажиров, следующих в аэропорты Шереметьево и Домодедово, дорога станет быстрее и комфортнее, так же, как и для тех, кто прибывает на железнодорожный вокзал Восточный или уезжает с него. Кроме того, более рациональные маршруты движения позволят на 20 процентов сократить загрязнение атмосферы автотранспортом.

МСД строится для решения транспортных проблем столицы и Московской области. Тем не менее, по мнению организаторов движения, он будет весьма привлекателен и для транзитного транспорта, проезжающего через столичный регион. Дополнительная нагрузка может уменьшить планируемый эффект от создания этой магистрали. Поэтому правительство Москвы приняло решение со 2 января 2023 года ввести платный проезд по МСД для транзитных автомобилей, стоимость которого составляет 950 рублей.

Сейчас усилия строителей сосредоточены на южном участке МСД.

"Южное направление Московского скоростного диаметра - главный мегапроект в области дорожного строительства в Москве в этом году. Его ключевое звено - пересечение с Волгоградским проспектом. По сути, это сложнейшая транспортная развязка, где практически одни эстакады", - отметил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящейся магистрали.

Южный участок МСД будет протяженностью 28 километров. Но если учесть все съезды с него, развязки и дороги-дублеры, строители выполнят работы на 96 километрах. Кроме того, возводятся 56 искусственных сооружений общей протяженностью 22 километра - 36 эстакад, четыре тоннеля, три моста, 13 путепроводов. Для удобства пешеходов также построят 12 внеуличных пешеходных переходов.

"Одним из наиболее сложных считается участок трассы от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной длиной около двух километров. Большую часть этой шестиполосной бессветофорной дороги (протяженностью в 1,5 километра) представляет уникальная эстакада над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД-2. С него будут выполнены съезды на Волгоградский проспект, Люблинскую и Грайвороновскую улицы", - рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, специалисты переложат здесь 90 километров инженерных коммуникаци и проведут реконструкцию улично-дорожной сети и благоустройство территории.

"Мы должны синхронно запустить все участки и соединить основной ход МСД с южным направлением. Это даст, конечно, большой эффект для улучшения транспортной ситуации в городе", - заключил мэр Москвы.

Справка

За 2011-2022 годы в столице построена пятая часть (20 процентов) улично-дорожной сети. Общая протяженность этих дорог составляет 1241,1 километра. За тот же период построены 359 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 291 внеуличный пешеходный переход. В 2023 году будет завершено строительство еще 96,6 километра дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходного перехода. А в планах на 2024-2025 годы - строительство еще 145,6 километра дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов.