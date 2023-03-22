Volkswagen Lamando L добрался до России

Один из дилеров привез в Россию Volkswagen Lamando L. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска без пробега попросили 3 450 000 рублей.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Интересно, что первое поколение Lamando продавали в кузове седан. И лишь год назад модель стала лифтбеком.

Длина, ширина и высота машины - 4784, 1831 и 1469 мм соответственно, колесная база - 2731 мм. Экстерьер седана характеризуют динамичный профиль и неожиданно смелое оформление носовой части - с большими каплевидными фарами и широким "зевом" воздухозаборника.

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Машина выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. В основе лежит модульная платформа MQB Evo, причем сзади по умолчанию установлена многорычажная подвеска.

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В салоне единый кластер мультимедийной системы и цифровой приборной панели. В список оснащения также включены люк на крыше, электропривод передних сидений, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и камера заднего вида.