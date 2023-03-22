Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
24 минуты назад

Volkswagen Lamando L добрался до России

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию Volkswagen Lamando L. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска без пробега попросили 3 450 000 рублей.

Volkswagen Lamando L добрался до России
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Интересно, что первое поколение Lamando продавали в кузове седан. И лишь год назад модель стала лифтбеком.

Длина, ширина и высота машины - 4784, 1831 и 1469 мм соответственно, колесная база - 2731 мм. Экстерьер седана характеризуют динамичный профиль и неожиданно смелое оформление носовой части - с большими каплевидными фарами и широким "зевом" воздухозаборника.

autohome.com.cn

Машина выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. В основе лежит модульная платформа MQB Evo, причем сзади по умолчанию установлена многорычажная подвеска.

autohome.com.cn

В салоне единый кластер мультимедийной системы и цифровой приборной панели. В список оснащения также включены люк на крыше, электропривод передних сидений, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и камера заднего вида.

Описано будущее цен на автомобили в России

В объявлении указывается, что у выставленного на продажу автомобиля турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается с "сухим" семиступенчатым "роботом" DSG.

Автоновости,Volkswagen,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий