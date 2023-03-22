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37 минут назад

Toyota Aygo X дебютирует ограниченной серией

ПроКроссовер.ру

Toyota объединилась с Undercover для создания специальной версии мини-внедорожника Aygo X. Всего будет выпущено 5000 единиц с уникальными конструктивными особенностями внутри и снаружи.

Мини-внедорожник Toyota Aygo X дебютирует ограниченной серией
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Все автомобили получат эксклюзивную серую окраску, разработанную Toyota, которая идеально сочетается с коралловыми акцентами в нижней части решетки радиатора, задней части и новыми 18-дюймовыми колесами. Внутри можно найти больше кусочков кораллов, а также специальные значки и яркие напольные коврики.

Цена пока неизвестна, но стандартный Aygo X стоит от 16 000 евро. Toyota разработала первые два поколения городского хэтчбека совместно с Peugeot и Citroen, а третья итерация была собственной запатентованной конструкцией, переосмысленной в кузове внедорожника.

Автоновости,Toyota Aygo,Toyota,Peugeot,Citroen,
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