Мини-внедорожник Toyota Aygo X дебютирует ограниченной серией

Toyota объединилась с Undercover для создания специальной версии мини-внедорожника Aygo X. Всего будет выпущено 5000 единиц с уникальными конструктивными особенностями внутри и снаружи.
Все автомобили получат эксклюзивную серую окраску, разработанную Toyota, которая идеально сочетается с коралловыми акцентами в нижней части решетки радиатора, задней части и новыми 18-дюймовыми колесами. Внутри можно найти больше кусочков кораллов, а также специальные значки и яркие напольные коврики.
Цена пока неизвестна, но стандартный Aygo X стоит от 16 000 евро. Toyota разработала первые два поколения городского хэтчбека совместно с Peugeot и Citroen, а третья итерация была собственной запатентованной конструкцией, переосмысленной в кузове внедорожника.