Мини-внедорожник Toyota Aygo X дебютирует ограниченной серией

Toyota объединилась с Undercover для создания специальной версии мини-внедорожника Aygo X. Всего будет выпущено 5000 единиц с уникальными конструктивными особенностями внутри и снаружи.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Все автомобили получат эксклюзивную серую окраску, разработанную Toyota, которая идеально сочетается с коралловыми акцентами в нижней части решетки радиатора, задней части и новыми 18-дюймовыми колесами. Внутри можно найти больше кусочков кораллов, а также специальные значки и яркие напольные коврики.