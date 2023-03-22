Эксперт назвал главный навык для начинающих водителей

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал совет начинающим водителям как отреагировать на внезапное препятствие на дороге. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, главным навыком для начинающих водителей является контролируемый маневр. Чтобы лучше его освоить эксперт советует пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. Там, по его словам, научат уверенно владеть машиной и хорошо ее чувствовать.

«Большинство может ездить быстро, но не все понимают, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр. А если внезапно препятствие? Это самый основной навык для молодого водителя», — рассказал Хайцеэр.

Он также посоветовал пройти дополнительные уроки вождения. По словам эксперта, лучше потратить больше денег и откатать больше часов, чем положено, чем потом тратиться на ремонт авто.

«Не бойтесь потратиться на это. Это же по ощущениям. Как только ты становишься уверенным на дороге — значит ты поехал», — подчеркнул Хайцеэр.