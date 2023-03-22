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Эксперт назвал главный навык для начинающих водителей

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал совет начинающим водителям как отреагировать на внезапное препятствие на дороге. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт назвал главный навык для начинающих водителей
© РИА Новости

По его словам, главным навыком для начинающих водителей является контролируемый маневр. Чтобы лучше его освоить эксперт советует пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. Там, по его словам, научат уверенно владеть машиной и хорошо ее чувствовать.

«Большинство может ездить быстро, но не все понимают, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр. А если внезапно препятствие? Это самый основной навык для молодого водителя», — рассказал Хайцеэр.

Он также посоветовал пройти дополнительные уроки вождения. По словам эксперта, лучше потратить больше денег и откатать больше часов, чем положено, чем потом тратиться на ремонт авто.

«Не бойтесь потратиться на это. Это же по ощущениям. Как только ты становишься уверенным на дороге — значит ты поехал», — подчеркнул Хайцеэр.

Ранее эксперт рассказал, что следы демонтажа на приборной панели могут говорить о том, что ее снимали. А это уже может указывать на то, что в показаниях вносились изменения, например, скрутили пробег.

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