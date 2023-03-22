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32 минуты назад

В сети появились шпионские снимки Audi A5 Sportback

Моя Москва.онлайн

Audi все чаще стала смело экспериментировать с кузовными модификациями.

В сети появились шпионские снимки Audi A5 Sportback
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Фотошпионы смогли снять еще одну любопытную модель - Audi A5 Sportback. Как сообщает Центральная Служба Новостей, скорее всего, 4-дверный купеобразный спортбэк должен прийти на смену стандартной модели Audi A4.

С недавнего времени автопроизводитель Audi все чаще стал довольно смело экспериментировать с кузовными модификациями. Стоит отметить, что в объективы фотошпионов попала обновленная версия Audi A5 Sportback, которая представляет собой 4-дверное купе, основанное на 2-дверном Audi A5. Это авто, в свою очередь, было создано на платформе 4-дверной версии Audi A4.

Как пояснил гендиректор компании, теперь в нейминге электрокаров будут использовать именно четные номера. Что же касается нечетных цифр, то их зарезервируют для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и PHEV.

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