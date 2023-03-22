Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
33 минуты назад

«Автотор» начал собирать китайские грузовики

Motor.ru

Российский завод «Автотор» запустил производство китайских грузовых автомобилей. Пока сборку проводят в тестовом режиме на той же площадке, где раньше выпускали грузовые Hyundai HD. Марки пока не называются, но, по словам заместителя гендиректора «Автотора» Алексея Храмцовского, это новые для завода партнеры. Полноценное производство планируется запустить во втором квартале 2023 года, когда модели получат документы, необходимые для продажи на нашем рынке.

«Автотор» начал собирать китайские грузовики
Фото: © Автотор© Автотор

Партнерами «Автотора» по грузовикам стали сразу три китайские компании. Производить завод будет мало- и среднетоннажные машины полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, и все они имеют бескапотную компоновку.

В нынешнем году будет выпущено пять тысяч грузовиков. До 30 процентов объема займут легкие грузовики, остальные 70 процентов будут среднетоннажными. При этом отечественный завод будет производить только шасси, а надстройками займутся партнеры.

Кроме этого, до конца года на конвейер должны встать электрические грузовые автомобили тех же китайских марок. Планы на них амбициозные: в 2023 году завод собирается выпустить тысячи батарейных моделей.

Калининградский «Автотор» вернулся к работе зимой после долгого перерыва, вызванного прекращением сборки Hyundai, Kia и BMW. Вместо них партнером стала китайская Kaiyi с седаном Е5, который оснащается 1,5-литровым турбомотором. Уже в апреле линейка марки в России пополнится двумя кроссоверами, X3 и X3 Pro, родственными Chery Tiggo 4 Pro.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,Hyundai,Kia,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий