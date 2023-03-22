«Автотор» начал собирать китайские грузовики

Российский завод «Автотор» запустил производство китайских грузовых автомобилей. Пока сборку проводят в тестовом режиме на той же площадке, где раньше выпускали грузовые Hyundai HD. Марки пока не называются, но, по словам заместителя гендиректора «Автотора» Алексея Храмцовского, это новые для завода партнеры. Полноценное производство планируется запустить во втором квартале 2023 года, когда модели получат документы, необходимые для продажи на нашем рынке.

Фото: © Автотор © Автотор

Партнерами «Автотора» по грузовикам стали сразу три китайские компании. Производить завод будет мало- и среднетоннажные машины полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, и все они имеют бескапотную компоновку.

В нынешнем году будет выпущено пять тысяч грузовиков. До 30 процентов объема займут легкие грузовики, остальные 70 процентов будут среднетоннажными. При этом отечественный завод будет производить только шасси, а надстройками займутся партнеры.

Кроме этого, до конца года на конвейер должны встать электрические грузовые автомобили тех же китайских марок. Планы на них амбициозные: в 2023 году завод собирается выпустить тысячи батарейных моделей.