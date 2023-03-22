Hyundai Alcazar 2023 дебютирует с новой опцией Turbo

Hyundai представила обновленный внедорожник Alcazar для Индии, по сути, растянутый трехрядный вариант Creta. Согласно Autocar India, мягкий внедорожник выходит на рынок с легкими обновлениями экстерьера и расширенной стандартной отделкой, а также с новым 1,5-литровым бензиновым турбонаддувом.

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Доступные трансмиссии — шестиступенчатая механическая и семиступенчатая DCT, автоматическая больше не является опцией. Снаружи фейслифтинг сводится к пересмотренной передней решетке и модифицированным фарам в топовых комплектациях. Базовая комплектация теперь также имеет шесть подушек безопасности вместо двух.