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10 минут назад

Hyundai Alcazar 2023 дебютирует с новой опцией Turbo

ПроКроссовер.ру

Hyundai представила обновленный внедорожник Alcazar для Индии, по сути, растянутый трехрядный вариант Creta. Согласно Autocar India, мягкий внедорожник выходит на рынок с легкими обновлениями экстерьера и расширенной стандартной отделкой, а также с новым 1,5-литровым бензиновым турбонаддувом.

Hyundai Alcazar 2023 дебютирует с новой опцией Turbo
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Доступные трансмиссии — шестиступенчатая механическая и семиступенчатая DCT, автоматическая больше не является опцией. Снаружи фейслифтинг сводится к пересмотренной передней решетке и модифицированным фарам в топовых комплектациях. Базовая комплектация теперь также имеет шесть подушек безопасности вместо двух.

Alcazar для Индии — это кроссовер с тремя рядами сидений, который на 150 мм длиннее Hyundai Creta, на котором он основан. Клиенты могут выбирать между шестью и

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