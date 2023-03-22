В России появится огромный китайский пикап

Китайская компания Great Wall весной 2023 года выведет на российский рынок пикап GWM Poer KingKong. Об этом сообщает autostat.ru со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Фото: Great Wall Great Wall

Автомобиль будет доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и дизельным мотором с отдачей 150 л.с. В обоих вариантах модель оснащена шестиступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом. Габариты GWM Poer KingKong составляют 5641 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1815 мм в высоту.